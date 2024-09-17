انتصار تخوض السباق الرمضاني المقبل بوجهين.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة انتصار السباق الرمضاني المقبل بعملين، حيث تعاقدت على مسلسل إش إش بطولة مي عمر من تأليف وإخراج محمد سامي، وستشارك في الجزء الثاني من أشغال شقة خاصة بعد نجاح الجزء الأول رمضان الماضي تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

آخر أعمال انتصار



يشار أن أخر أعمال الفنانة انتصار مسلسل المعلم، بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم مصطفى شعبان وسلوى خطاب وهاجر أحمد وسهر الصايغ وعدد آخر من الفنانين.

ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وتكون من 16 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان وهو بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.



كما ظهرت ضيف شرف في مسلسل "أشغال شقة" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024 وتكون من 15 حلقة، وهو بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرون من النجوم ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.