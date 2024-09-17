نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد لـ تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية بـ حالات الحب

القاهرة - محمد ابراهيم -



كانت أولى أغاني تامر حسني عام 2002 مع شيرين عبد الوهاب بألبوم فري ميكس 3 وحققوا معًا نجاح كبير جدًا حين ذاك، كما أثبت تامر حسني في ذلك الوقت موهبة أخرى وهى التلحين ففي عام 2003 قام بتلحين أغنية "بص بقى " لـ شيرين عبد الوهاب.

بداية الإنطلاقة الحقيقية لـ نجم الجيل



وبالرغم من نجاحات ومواهبه إلا أن اليوم يمر 20 عام على أولى إنطلاقات تامر حسني لإثبات ذاته بألبوم "حب" الذي تم إصداره عام 2004، ليكون أول تجربة منفردة لـ تامر حسني لأخذ فرصته على الساحة وبالفعل ينجج في إثبات ذلك بكل سهولة.

ما بين حب الحبيبة والأم والفقدان والندم..13 أغنية لتامر حسني لمناقشة حالات الحب

ومن أهم ما يميز هذا الألبوم هو مناقشته لكل حالات الحب ليست التي تقتصر فقط على الحبيبة وإنما الأم أيضًا وذلك من خلال 13 أغنية استعرض بهم تامر حسني كل هذه الحالات من المواقف الحياتية.

أغاني حالات الحب بالألبوم



من أبرز تلك الأغاني "قرب حبيبي" وكانت هذه الأغنية الوحيدة التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وكانت الموديل مع تامر حسني الممثلة زينة وشهد الكليب بالكثير من الرقصات الاستعراضية والجرافيكس، وكانت الأغنية كلمات مصطفى مرسي، ولحن وليد سعيد وتوزيع أمير محروس ويحيى الموجي.



كما ضم الألبوم أغنية "حب " والتي تحمل نفس اسم الالبوم وهى من كلمات نصر محروس، تحلين وليد سعيد وتوزيع أمير محروس ويحيى الموجي.



إضافة إلى عدد أغاني أخرى عن الحب منها "قولى بحبك" من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع محمد رأفت، وأغنية "أنت حياتي" كلمات نصر محروس، تحلين وليد سعيد، توزيع محمد مصطفى، وأغنية "لما بتكون بعيد " كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع محمد مصطفى، ومن أبرز الأغاني أغنية "أوصفلك " الذي يقوم بها بوصف حبيبته وهى من كلمات نصر محروس وألحان رياض الهمشري.



يانا يانا..مثال للرجل الوفي

وناقش تامر حسني خلال الألبوم قضية مهمة جدًا ألا وهى الأكتفاء بحبيته وعدم خيانتها وصد كل من تحاول التقرب منه وذلك من خلال أغنية "يانا يانا" بكلماتها وحوارها العبقري الذي يسرد قصة لما يتطرق لها أحد من قبل فيقول لها: في حاجات وغايبة عنك أنا واخد عهد منها مستحيل اعيش من غيرها ولا هقدر يوم إخونها وفري جمالك لغيري هى مالية الكون عليا !"، وهى من كلمات نبيل معتوق، وألحان محمد رحيم وتوزيع محمد مصطفى.

الوحدة والأكتئاب الممزوج بالفقد



قدم تامر حسني خلال الألبوم أغنية حزينة تعبر عن حالة الأكتئاب والحزن الذي تصيب الإنسان عند فقد الكثير من حوله وعبر تامر بإحساسه ونبرة صوته بكل هذا الحزن وهى أغنية "الوحدة بتقتلني" كتب الأغنية أيمن عزمي ووزعها وليد شراقي.



ألم ممزوج بالعتاب والتوبيخ..لمرحلة بداية الفراق

ناقش تامر حسني خلال الألبوم موضوعين في غاية الأهمية وهما العلاقات الغير منتهية ليست لها ملامح بسبب أنانية حبيبته وجاءت على ذلك أغنية "فرصة أخيرة " لتوبيخها لأنها ترفض كل سبل الحلول وهى من كلمات مجدي النجار وألحان خالد عز وألحان أحمد عادل.



أما الموضوع الثاني هو العتاب بفكرة عدم تقبل الرجوع بعد كل هذه الألام في وصلة من الالام والعتاب، وهى أغنية "لسه بحبك " كلمات نصر محروس وألحان تامر حسني، توزيع يحيى الموجي وأمير رمسيس.



مرحلة التخطي من حرقة الدم



سلط تامر الضوء أيضًا على موضوع التخطي والتخلي نظرًا لما شاهده من حرقة دم في العلاقة وكانت أغنية "حرقة دم" والتي تميزت بلغة الشباب الدارجة في ذلك الوقت وهو ما جعل الشباب يتفاعل معها بقوة، كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع أحمد عادل.



محتاجلك ياما..وصلة في حب الأم

لم يقتصر الألبوم على حب حبيبته فقط، فكان هناك نصيب لحب الأم الحب الأغظم والأول في حياة أي شخص، وكأنه يقدم لها شكر بسيط على دورها في حياته وتشجيعها منذ الصغر ليكون مشهور اليوم ليوفيها حقها ، وهى من كلمات نصر محروس وألحان تامر حسني وتوزيع محمد مصطفى.