"مسئولية وحمل".. تامر أمين يتحدث عن تكريمه من هومم مهرجان الفضائيات العربية| خاص

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الإعلامي تامر أمين عن سعادته بجائزة أفضل إعلامي توك شو للسنة الثانية على التوالي من مهرجان الفضائيات العربية، مشيرا إلى أنه يعتبر ذلك مسئولية كبيرة.

قال تامر أمين في تصريح خاص لـ دوت الخليج:'التكريم في ناس بتعتبره فرحة وجايزة ومكافأة وهدية لكن أنا بشوفها مسئولية كبيرة".

تابع:' الشخص اللي قالي بحبك وشايفك إعلامي متميز مسئولية ودي بتكون دافع للامام، بيقولك اوعى تكسل، دا حمل تقيل جدا ونعمة كبيرة حصولي على جايزة أفضل مذيع توك شو للسنة الثانية على التوالي".

في سياق آخر، علق الإعلامي تامر أمين، على إعلان النيابة العامة قرارها بتفعيل بدائل الحبس في عقوبات الحبس البسيطة خارج السجون ومراكز الإصلاح.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الاثنين، "النهاردة يوم سعيد ومفرح ويوم مهم وفارق في سجل الحقوق والحريات والعدالة وتطبيق القانون في مصر".

وأضاف "النيابة العامة سنت سنة جديدة سيظل محفورا باسمها هي تفعيل بدائل الحبس في عقوبات الحبس البسيطة بعيدًا عن القضايا التي تهدد الأمن القومي بالفعل في القانون تتيح هذه البدائل النيابة متكرمة ومترحمة بدأت في تفعيل بدائل الحبس في الأحكام البسيطة بتطبيقه على 54 من المحكوم عليهم من خلال بعض المهن والأعمال خارج السجون والمراكز الإصلاحية وهذه سنة حميدة وبحيي النيابة العامة والنائب العام على ذلك".