نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى أبو سريع يتحدث عن نجاح "عمر أفندي": تعب السنين تكلل في عمل واحد | خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان مصطفى أبو سريع عن سعادته بنجاح مسلسل “ عمر أفندي” قائلا:'ربنا كريم وتعب السنين ربنا كلله في عمل واحد.

أضاف مصطفى أبو سريع في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' المسلسل كان موضوعه مختلف بداية من الكتابة لـ الإخراج والناس كلها كانت عايزة تنجح واللي حصل ده نعمة كبيرة من ربنا".

وكشف تفاصيل دوره في مسلسل “ العتاولة 2” قائلا:' حتى الآن لم أقرأ الشخصية ولكن التصوير قريبا.

وفي سياق آخر، حل أبطال مسلسل "عمر أفندي" ضيوف على برنامج "معكم مني الشاذلي" مع الإعلامية مني الشاذلي المُذاع عبر قناة on، وقد تحدث أبطال المسلسل خلال الحلقة عن كواليس العمل وعن نجاح المسلسل الكبير الذي حققه وحفاظه على تصدره التريند منذ أول حلقة طرحت له حتي الحلقة الأخيرة.

وقد كشف الفنان مصطفي أبو سريع الذي قدم شخصية "دياسطي" بالمسلسل عن أكثر مشهد حبه وآثر به، حيث كشف قائلًا: "أنا حبيت مشاهد دياسطي كلها جدًا مفيش لحظه كنت فيها بلبس الشخصية إلا وكنت مصدقها وحببها أوي من قلبي، وعلاقتي بـ عمر وكل مشاعر العلاقه ما بينا حبتها جدًا بس هو مشهد الوداع ده أنا كل ما بشوفه بعيط بجد".

وأضاف قائلًا: "ولكن أكتر مشهد فالمسلسل آثر فيا مشهد زينات وعمر لما كانوا بيتكلموا عن الفرق ما بين زمان ودلوقتي يعني قد إيه مشاعر رهيبه جدًا فكام جمله صغيرين".