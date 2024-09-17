نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - شادي شامل: "دافعت عن محمد فؤاد لأن فضله عليا.. وهذا رأيي في انتقاد الجمهور لـ مها أحمد" ( فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان شادي شامل سبب دفاعه الأخير عن الفنان محمد فؤاد في أزمته الأخيرة مع طبيب مستشفى عين شمس، لافتا إلى أنه يدافع دائما عن المظلوم ولا يهتم بمن سيدافع عنه، بالإضافة إلى أن محمد فؤاد صاحب فضل.

أضاف شادي شامل في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' دافعت عن محمد فؤاد واتحمقت لأني أول حد مضيت معاه في شركته، وهو في يوم من الأيام كان صاحب فضل عليا والنتيجة بينت أنه مظلوم وكان على حق فعلا ".

وتحدث عن رأيه في فكرة انتقاد الجمهور للفنانة مها أحمد بسبب ظهورها على ‘ تيك توك " قائلا:’ إيه المشكلة هي مها أحمد بتعمل حاجه حرام ؟ مدام مش بتعمل حاجه حرام خلاص'

كما علق على تصريحات الفنانة إلهام شاهين الأخيرة بشأن الصلاة قائلا:' أنا فاهم قصدها وهي متقصدش لأن الصلاة عماد الدين وأستاذة إلهام شاهين صديقتي وبحبها.

أثارت تصريحات الفنانة إلهام شاهين حول الصلاة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتقادها لمخرج قرر التوقف عن تصوير العمل لأداء الصلاة في وقتها.

هذه التصريحات جعلت إلهام شاهين عرضة لانتقادات حادة من قبل العديد من الشخصيات العامة والدينية، وأثارت نقاشات واسعة حول الأولويات الدينية والعملية.