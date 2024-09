نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان رامي وحيد يكشف عن انضمامه لفيلم living with grandma الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان رامي وحيد عن انضمامه لفيلم living with grandma الأمريكي ويعد هو أول عمل أمريكي له وذلك بعد غيابه الفتره الماضية عن السينما المصرية.

وقال الفنان 'حيد'، في تصريح خاص لـ'دوت الخليج الفني'، معبرًا عن سعادته بالانضمام للفيلم “ اول خطوه ليا في السينما الأمريكية فيلم living with grandma عن قصه حقيقية أتمني إني أكون دايما عند حسن الظن”.

‏ “My first venture into American cinema is with the film Living with Grandma، based on a true story. I hope to always meet the "expectations

يذكر أن كانت أول بطولة سينمائية له كانت من خلال فيلم "أسد سيناء"، في عام 2016، والتي تدور أحداثه حول قصة البطل سيد زكريا خليل، الذي كان يخدم ضمن سلاح المظلات بالقوات المسلحة المصرية، والذي نجح بمفرده في القيام بإيقاف كتيبة إسرائيلية كاملة خلال حرب أكتوبر 73، بعد استشهاد بقية أفراد الفصيلة التي كان ينتمي إليها، كما شارك في فيلمي "الفيل في المنديل" والزيبق.

و لكن الانطلاقة الحقيقية بالنسبة له في عالم السينما، كانت من خلال دوره في فيلم "عمر وسلمى 1"، عام 2007، وحقق له جماهيرية كبيرة، وتعد ثاني أهم محطة في مسيرته الفنية كان فيلم "حلم العمر"، عام 2008، مع حمادة هلال، ودينا فؤاد، وهو الفيلم الذي حقق له شهرة واسعة، بعدما تميز في تقديم دور الضابط الشرير.

و تألق أيضًا في الدراما التلفزيونية من خلال أدوار عديدة، في مسلسلات مثل: "أولاد عزام، وحدف بحر، وشارع عبدالعزيز، وشمس الأنصاري"، وصولًا إلى دوره في مسلسل "شارع عبد العزيز 1"، كما شارك في الأجزاء الثانية والثالثة والرابعة بالمسلسل الصعيدي "سلسال الدم"، وعن دوره في المسلسل قال: «كان خوفي من الدور أكبر من حبي له؛ لأنه دور شر في وقت كنت أرغب في الخروج من هذا الإطار، لكنه كان دورًا مغريًا ومكتوبًا بشكل رائع».

وكان آخر أعمال رامي وحيد مسلسل "المماليك" والذي عرض العام الماضى.

و مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسي صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي.