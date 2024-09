بيتر وير يخطف الأنظار بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن المخرج الأسترالي بيتر وير في خطف الأنظار بأحدث ظهور له بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى

حيث كشف بيتر خلال تصريحات صحفية في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، بعد حصوله على جائزة الإنجاز مدى الحياة.



تعرف على سر نجاح بيتر

وقال : "ابدأ يومى بمحاولة الابتعاد عن الكاميرات، وألتقط قلمًا وورقة، وابدأ في ترتيب يومى مثل سأتدرب في صالة الألعاب الرياضية، سأتدرب هنا، ليست العضلات الجسدية، بل العضلات العقلية، خاصة أننا قادرون على القيام بأشياء غير عادية هنا"، مشيرًا إلى رأسه".



وأضاف : "افصل التيار الكهربائي، واذهب إلى مكان هادئ في الريف، واعمل على متن سفينة تجارية".

على الرغم من نصيحته الجاهزة، قال وير إنه لا يريد أن يرشد المخرجين الطموحين، حيث أكد قائلا: "يجب أن يكشتف كل منكم طريقه بمفرده، الرحلة العملية فردية، وعليك أن تسافر بمفردك".

ويذكر أن وير، كرم بعرض مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فيلمه الملحمي البحري " Master and Commander: The Far Side of the World "الذى طرح في عام 2003، وقام ببولته النجم العالمى راسل كرو