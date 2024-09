نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يروج لأغنيته الجديدة "صناعة مصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان مصطفى قمر ،لأأحدث أعماله الغنائية، التي تحمل إسم "صناعة مصرية"، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر البرومو التشويقي لـ كليب الأغنية، وعلق عليها قائلا:" My first single in 2024 “صناعة مصرية soooooon كليب صناعة مصرية، إنتاج: لايف ستايلز ستوديو، إخراج: بتول عرفة، كلمات وألحان: محمد قاسم، توزيع وميكس وماستر: وسام عبد المنعم".

منشور مصطفى قمر

آخر أعمال مصطفى قمر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى قمرالفنية، هو فيلم “أولاد حريم كريم”، وضم الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تفاصيل فيلم "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.