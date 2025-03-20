الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحي اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 12:31 مساءً - تحي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث في 21 مارس من كل عام، والذي تم اعتماده في اعلان العقبة للحد من مخاطر الكوارث عام 2013، حيث يهدف احياء هذا اليوم الى تذكير المجتمع العربي وزيادة الوعي الجماهيري بشأن الحد من مخاطر الكوارث واهميته، وفي ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات الكوارث الطبيعية منها الزلازل والفياضات والتصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية بالإضافة الى الكوارث الإنسانية مثل التي اثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما أدى الى اعتبار المنطقة العربية من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات.

وفي إطار الاحتفاء باليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث لهذا العام، تحي الامانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون المركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى، هذا اليوم تحت شعار "مجتمع عربي صامد ومرن في ظل الكوارث" عبر خاصية الاتصال المرن في 20 مارس 2025 .