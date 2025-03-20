جريمة إرهابية.. فلسطين تدين استهداف إسرائيل مكتب الأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 09:32 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرًا تابعًا للأمم المتحدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد موظف وإصابة 5 آخرين.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ، أن استهداف اسرائيل -سلطة الاحتلال غير الشرعي- للمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وخصوصًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يشكِّل إرهاب دولة منظم، وسياسات وجرائم ممنهجة وواسعة النطاق، يجب مساءلتها عليها، وتهدف إلى تقويض عملها وفقًا للمبادئ والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا تمتد لتستهدف المتعاطفين، والعاملين في المنظمات الدولية والأممية وهو ما يعد انتهاكًا فاضحًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، وبحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء من بطش الاحتلال.