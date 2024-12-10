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أفضل قطرة لعلاج جفاف العين



تعتبر مشكلة جفاف العين من المشكلات الشائعة التي تواجه العديد من الأشخاص، ويمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على جودة الحياة،لذا، نستعرض في هذا المقال قائمة بأفضل القطرات المتاحة لعلاج جفاف العين، والتي تم اختيارها بناءً على مكوناتها وفعاليتها في ترطيب العينين.

قطرة سيستان الترا تحتوي على مادة بولي ايثيلين جليكون ومادة البروبيلين جليكول، وتعمل على توفير ترطيب فعال وحماية العينين من الجفاف. قطرة بلينك تضم مادة بولي ايثيلين جليكول، مما يساعد في حماية العينين من الجفاف وتخفيف الشعور بالحرقان. قطرة تيرز جارد تحتوي على هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز، وتساهم في ترطيب العينين وعلاج الإحمرار والتهيج. قطرة سولو فريش تحتوي على هيالورونات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، بورات الصوديوم، وإثيلين متعدد الجليكول، وغيرها من المكونات التي توفر راحة فورية للعينين. قطرة ارتيلاك تتضمن ميثيل هيدروكسي بروبيل سلليلوز، وتعمل على ترطيب العينين وعلاج الجفاف والتهيج الناجم عن نقص إفراز الدموع. قطرة بولي فريش تحتوي على هيالورونات الصوديوم، وتعتبر فعالة في ترطيب العينين بشكل مستمر. قطرة هاي فريش تعمل على ترطيب العينين وتقليل الالتهاب والشعور بالحرقان، حيث تحتوي أيضًا على هيالورونات الصوديوم. قطرة كورنيريجيل تحتوي على دكسبانثنول، مما يجعلها فعالة في ترطيب العين وعلاج الجفاف. قطرة نورمو تيرز تضم ديكستران وهيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز، وتساهم في ترطيب العينين ومعالجة الحالة الجافة لهما. قطرة اوبتيف تحتوي على كاربوكسي ميثيل سلولوز الصوديوم والجلسرين، وتعمل على ترطيب العينين وتهدئتهما.

طريقة استخدام القطرة لعلاج جفاف العين



لضمان فعالية القطرات لعلاج جفاف العين، يجب اتباع الخطوات التالية

قم بغسل يديك جيدًا قبل البدء. ميّلي رأسك قليلاً نحو الخلف. استخدمي إحدى يديك لسحب الجفن السفلي إلى الأسفل. وجه رأس القطرة مباشرةً فوق الجفن المسحوب نحو الأسفل. اضغطي بلطف على القطرة وضعي 1 إلى 2 نقطة داخل الجفن. تجنبي وضع أي أدوية أخرى في العين التي تم وضع القطرة فيها لمدة خمس إلى عشر دقائق على الأقل.

متى يجب استشارة طبيب العيون



يتوجب على الأشخاص التوجه إلى طبيب العيون في حال عدم نجاح القطرة المستخدمة في ترطيب العين،حيث قد تكون هناك التهابات أو مشاكل أخرى في العين لا يمكن علاجها بقطرة ترطيب العين فقط، وقد تتطلب الحالة أدوية أو إجراءات علاجية إضافية.

أسباب جفاف العين



يمكن أن يحدث جفاف العين نتيجة عدة عوامل تؤدي إلى نقص في ترطيب العينين، والتي تشمل

نقص إنتاجية الدموع

نقص إنتاجية الدموع

التقدم في العمر.

الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتيدي.

تناول بعض الأدوية التي تؤدي إلى جفاف العين، مثل بعض أدوية ضغط الدم والاكتئاب.

الخضوع لعملية الليزك، التي قد تسبب الجفاف كأحد المضاعفات.

تلف الغدد الدمعية نتيجة التعرض للإشعاعات أو الالتهابات.

سرعة جفاف الدموع

سرعة جفاف الدموع

البيئة المحيطة ذات الجو الرطب أو الجاف.

قلة عدد رموش العين أو فتح العين بشكل واسع.

النظرة المستمرة للأجهزة الإلكترونية.

ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة.

عدم إغلاق جفون العيون تمامًا أثناء النوم.

اضطراب الطبقة الدمعية

اضطراب الطبقة الدمعية

الإصابة بخلل في التركيب الدمعي، مما يؤثر على جودة الدموع وقدرتها على الترطيب.

نصائح للوقاية من جفاف العين



للقضاء على مشكلة جفاف العين، يمكن اتباع النصائح التالية