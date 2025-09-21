الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الأحد، موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يجري الانتخاب يوم الأحد الموافق 5 تشرين الأول 2025.

سوريا تحدد 5 تشرين الأول موعدا لانتخابات مجلس الشعب

وأوضحت اللجنة أن تحديد الموعد جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.

اللجنة أصدرت السبت قرارا بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 21 أيلول 2025.