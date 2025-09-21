الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم 162 مستوطنا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

162 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بأكثر من مجموعة تزامنا مع الاحتفالات قبيل أعياد رأس السنة العبرية، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية ورددوا أغنيات بأصوات عالية. وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية.



ومنذ عام 2003، يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 أيام في الأسبوع، وفي السنوات العشر الأخيرة بدأوا بأداء صلوات علنية صامتة أثناء اقتحاماتهم، وصولا إلى أداء طقوس تلمودية، ورفع علم دولة الاحتلال داخله.



وتسعى "منظمات الهيكل" المزعوم إلى فرض حضور تدريجي لأدوات الطقوس التلمودية في "الأقصى"، حيث سمحت خلال السنوات الماضية بإدخال كتب الأذكار، وملابس الصلاة، وغيرها من أدوات. والآن تحاول هذه الجهات إدخال أدوات أكثر رمزية مثل: لفائف التوراة، والشمعدان، والأبواق المعدنية، وحتى المذبح والقربان الحيواني، ما يشكل تصعيدًا واضحًا يستهدف تغيير الطابع الإسلامي للمسجد.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تسارعت الهجمة الاحتلالية الاستعمارية على مدينة القدس ومقدساتها ومواطنيها الفلسطينيين.