الرياض - كتبت رنا صلاح - قال ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء البريطاني، الأحد، إن أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام هذه الدولة على الفور، مؤكدا أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من عملية سلام أوسع.

بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيامها على الفور

أي خطوة للاعتراف بها تنبع من رغبتنا في الحفاظ على فرص حل الدولتين"، وأشار إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيتخذ قرارا في وقت لاحق من الأحد بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال ستارمر في تموز إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تتوصل إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة حماس وتسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتعلن صراحة أنها لن تضم الضفة الغربية وتلتزم بعملية سلام تفضي إلى "حل الدولتين" وتتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأوضح لامي "منذ إعلان تموز، وفي الواقع، منذ الهجوم على قطر، صار التوصل لوقف لإطلاق النار في هذه المرحلة أمرا يصعب إنقاذه، وصارت الآفاق قاتمة".

وتعتزم بريطانيا والبرتغال الاعتراف رسميا الأحد بدولة فلسطين رغم ضغوط أميركية وإسرائيلية شديدة، قبل انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.

وقام عدد متزايد من البلدان التي كانت لفترة طويلة قريبة من إسرائيل، بهذه الخطوة الرمزية خلال الأشهر الماضية، بموازاة تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة المحاصر والمدمر، في سياق الحرب الجارية منذ هجوم حركة حماس في السابع من اكتوبر.