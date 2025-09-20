الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد شخص في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت سيارة جنوبي لبنان ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت.

شهيد بقصف إسرائيلي لمركبة جنوب لبنان

ووفقاً للبيان الأولي الصادر عن الوزارة، فإن القصف استهدف سيارة كانت تسير على طريق الخردلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

والشهيد هو حسن شحرور من بلدة الخيام سكان كفركلا جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام؛ أن الغارة الإسرائيلية المُعادية استهدفت سيارة "رابيد" على طريق الخردلي، وتسببت باندلاع حريق. لافتة النظر إلى أن سيارات الدفاع المدني من مركز القليعة وسيارات الصليب الأحمر اللبناني وصلتا المكان وسيطرتا على الحدث.