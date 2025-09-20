 44 شهيداً في غزة منذ فجر السبت

الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد 44 فلسطينيا منذ فجر السبت، جراء غارات وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 38 في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزل عائلة "الجملة" في حي التفاح بمدينة غزة إلى تسعة فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال.

وأضافت أن خمسة فلسطينيين بينهم طفلتان استشهدوا في غارة استهدفت منزل شقيق مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في مخيم الشاطئ بينهم شقيقه.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب عشرة آخرون في غارة استهدفت فلسطينيين شرق مخيم النصيرات.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار قرب مركز مساعدات شمال رفح جنوب القطاع.