الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، عزمه الاعتراف بـ"دولة فلسطين" الاثنين المقبل.

فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين

وأوضح ماكرون، في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، أنه بحث مع عباس، الأوضاع الإنسانية الملحة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة.

وأكد أنه يعتزم الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين خلال تواجده في نيويورك ضمن خطة للسلام.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه جدّد لعباس مطالب بلاده بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية لضمان استقرار الدولة المستقبلية.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أكد التزامه بتنفيذ هذه الإصلاحات.

وقال ماكرون، إن بلاده ستواصل مرافقة المؤسسات الفلسطينية في هذا المسار، وستعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.