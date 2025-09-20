الرياض - كتبت رنا صلاح - تنقل أكثر من 25 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 49 مطلوباً للقضاء.

25 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان صحفي السبت، إن عدد المغادرين من الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي بلغ 14248 شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين إلى فلسطين 11336 شخصاً.

وقبضت الشرطة الفلسطينية خلال الفترة نفسها على 49 مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة الفلسطينية.

وقدمت جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المسافرين، من بينها التنسيق لـ 6 حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية.