الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة وفورية لسكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال المكتظ بالسكان في مدينة غزة. وزعم جيش الاحتلال في منشوراته وتحذيراته أنه سيقوم بمهاجمة ما وصفها بـ "بنى تحتية" تابعة لحركة حماس في هذه المناطق قريباً.

الاحتلال يأمر بإخلاء منطقتي ميناء غزة وحي الرمال

ويأتي هذا التطور في إطار تصعيد العدوان المستمر على مدينة غزة. وتعتبر منطقة حي الرمال من أكثر المناطق حيوية في المدينة، حيث تضم عدداً كبيراً من الأبراج السكنية والمراكز التجارية والمؤسسات الخدماتية، مما يثير مخاوف من كارثة إنسانية جديدة وعمليات تدمير واسعة النطاق.



وقد بدأت قوات الاحتلال بإلقاء منشورات ورقية على المنطقتين وإرسال رسائل تطالب السكان والنازحين بالمغادرة فوراً والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية" المزعومة في جنوب قطاع غزة.



وتأتي أوامر الإخلاء الجديدة هذه على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها منظمات دولية، ومنها منظمة الصحة العالمية، التي أكدت قبل أيام قرارها بالبقاء في مدينة غزة.



وكانت المنظمة قد حذرت من أن "المنطقة الإنسانية" في الجنوب تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات اللازمة لدعم الموجودين فيها، فضلاً عن استيعاب أعداد جديدة من النازحين، مما يجعل عمليات الإخلاء الجماعي شبه مستحيلة وتفاقم من معاناة المدنيين.