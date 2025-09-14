الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، إلى تشكيل "حلف إسلامي عسكري" بهدف مواجهة ما وصفه بـ"النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية الإجرامية".

العراق يدعو لتحالف إسلامي عسكري ضد إسرائيل

جاءت هذه الدعوة بالتزامن مع التحضيرات لانعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، والتي تبحث تداعيات هجوم الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطر.

وفي تصريحات له، وصف السوداني هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطر بأنه "حدث صادم وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية"، معتبراً إياه تهديداً لأمن جميع دول المنطقة.



وقال رئيس الوزراء العراقي: "لا يوجد ما يمنع أن يكون للدول الإسلامية تحالف في شكل قوة أمنية مشتركة للدفاع"، داعياً إلى إعلان تحالف سياسي وأمني واقتصادي شامل بين الدول الإسلامية.

وأكد أن الدول العربية والإسلامية تمتلك "الكثير من الأوراق التي يمكن استثمارها للوقوف أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي لن يتوقف عند قطر"، مشيراً إلى أن ما يحدث في غزة منذ أكثر من عامين هو "قتل ممنهج".