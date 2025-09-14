الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مسؤولون روس الأحد إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاة كيريشي النفطية في شمال غرب روسيا، وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد، ما أدى إلى اندلاع حريق إثر سقوط حطام من طائرة مسيرة جرى إسقاطها.

اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم مُسيرات أوكرانية

وفي وقت تبحث فيه القوى الكبرى كيفية إنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، تتصاعد حرب الطائرات المسيرة مع إسقاط مسيرات روسية في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، وهجمات أوكرانيا على مصاف وخطوط أنابيب نفط في روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.



وقال مسؤولون روس إن مصفاة كيريشي التابعة لشركة سورجوت نفت غاز، وهي واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا، تعرضت لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة.



وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد إنه جرى تدمير ثلاث طائرات مسيرة في منطقة كيريشي، وإخماد حريق اندلع نتيجة سقوط حطام.



وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات.



وأكد سلاح المسيرات الأوكراني الهجوم على المصفاة، وقال إنه “نفذ ضربة ناجحة”.



ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من حجم الأضرار، إن وجدت، التي لحقت بالمصفاة.