الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت المديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء، ريم حمدان، الجمعة، إن تخصيص الشركة ما نسبته 5% من صافي أرباحها بعد اقتطاع الضريبة لصالح حساب مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة، يأتي من باب توجيه الدعم لمجالات أوسع.

الكهرباء: 250 ألف دينار لصالح حساب مشروع المسؤولية المجتمعية

وأشارت أن برامج المسؤولية المجتمعية موجودة لدى الشركة قبل القرار، حيث كانت تدفع الشركة نحو 150 ألف دينار لقطاعات متعددة مثل التعليم الصحة وغيرها.

وتوقعت حمدان أن يرتفع المبلغ بعد القرار إلى نحو 250 ألف دينار لصالح حساب مشروع المسؤولية المجتمعية الحكومي، مشيرة إلى أن الرقم النهائي يحدد مع نهاية كل عام.

وأضافت أن مناطق عمل الشركة تمتد في محافظات الكرك والطفيلة والعقبة ومعان ومناطق وادي الأردن الممتدة من الأغوار شمالا وبعض الأجزاء من المناطق الشرقية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، حازم الرحاحلة، أعلن أن الشركة قررت تخصيص ما نسبته 5% من صافي أرباحها بعد اقتطاع الضريبة لصالح حساب مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة، وذلك عن السنوات المالية 2025 و2026 و2027.

وأوضح الرحاحلة، في بيان صحفي الجمعة، أن قرار مجلس الإدارة بتخصيص جزء من الأرباح يندرج ضمن استراتيجية الشركة لدعم الأولويات الوطنية وخدمة المجتمع المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه المخصصات ستوجَّه لدعم مشاريع ومجالات محددة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، وهي خطوة تمثل امتداداً لتوجهات الشركة الرامية إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق التي تعمل ضمن نطاق امتيازها.

وشدد الرحاحلة على أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع مبادرات الحكومة في مجال المسؤولية المجتمعية، ويتكامل مع دور وتوجهات الشركة في تقديم خدمات متميزة لمشتركيها.