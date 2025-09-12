باشرت بلدية غرب إربد تنفيذ خطتها الشاملة لتجميل الدواوير والمرافق العامة في مختلف مناطقها، حيث أنهت مؤخراً أعمالإعادة تزيين وتجميل دوار ججين الذي يحمل اسم ميدان الشهيد ناجي العزام، مع وضع يافطة تعريفية بالميدان.

بلدية غرب إربد تواصل خطتها لتجميل الدواوير والمرافق العامة

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنها ستباشر خلال الأيام المقبلة بإنشاء وتجميل دوار هام، الذي سيُزيَّن بألوان العلم الأردني ليكون معْلَماً جمالياً يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، إضافة إلى إعادة إنشاء وتجميل صرح الشهيد في اللواء.



وأضافت، أن الخطة تتضمن كذلك برنامجاً متكاملاً لتجميل مداخل اللواء، وإنجاز أعمال الإنارة والتجميل عند بوابة دوقرا وبوابة بيت يافا، فضلاً عن تركيب وحدات إنارة حديثة في مختلف المناطق لتعزيز السلامة العامة وتحسين المشهد الحضري.



وفي الجانب البيئي والترفيهي، أوشكت البلدية على الانتهاء من حديقة كفر يوبا وسط المدينة، إلى جانب حديقة سوم، فيما تعمل على طرح عطاءات لإنشاء حدائق جديدة ستخدم أهالي زحر وكفر رحتا وجمحا وباقي مناطق اللواء، بما يوفر مساحات خضراء وترفيهية تلبي احتياجات السكان.



كما استكملت البلدية أعمال الكندرين والمدّة الخرسانية في شارع العشرين، مؤكدة متابعتها اليومية لأعمال مقاول الصرف الصحي وشبكة المياه لضمان إعادة الأوضاع في الشوارع وفق المواصفات والشروط التي وضعتها، وبما يحافظ على جودة البنية التحتية.



وأكدت بلدية غرب إربد، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها المستمرة للارتقاء بجمالية المنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية.