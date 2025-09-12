الرياض - كتبت رنا صلاح - رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، معتبراً إياه خطوة في "طريق لا رجعة فيه نحو السلام".

ماكرون يصف اعتماد إعلان نيويورك بأنه خطوة على طريق لا رجعة

وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن 142 بلداً قد اعتمدت هذا الإعلان "بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية".



ويأتي اعتماد الجمعية العامة للنص قبل عشرة أيام من انعقاد القمة التي ستترأسها باريس والرياض في 22 أيلول/سبتمبر الجاري في الأمم المتحدة، حيث كان الرئيس الفرنسي قد تعهد في وقت سابق بالاعتراف بدولة فلسطين.



وكانت نتيجة التصويت على حل الدولتين في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عتمد بـ142 صوتا ومعارضة 12 وامتناع 10 عن التصويت