الرياض - كتبت رنا صلاح - يتوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، السبت، وسط التوتر السائد في الشرق الأوسط؛ وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

روبيو يزور إسرائيل وسط تصاعد التوتر الإقليمي

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت في بيان، إنّ "روبيو سيغادر غدا لزيارة إسرائيل قبل الانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته المقررة إلى بريطانيا الأسبوع المقبل".