الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح التقرير الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، شهر آب، إجمالي قيمة حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام الحالي، وعدد مستخدمي النظام في آب، والفئة التي تصدرت قائمة حركات النظام، وغيرها من التفاصيل المتعلقة.

10.17 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم خلال العام

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام الحالي 2025 نحو 10.17 مليار دينار، حيث وصل عدد الحركات المنفذة إلى 48.73 مليون حركة.

وارتفع عدد مستخدمي النظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ عدد المستخدمين في آب 4.85 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بـ4.81 مليون مستخدم في تموز، و4.76 مليون مستخدم في حزيران.

وأشار التقرير إلى أنه من بين إجمالي المستخدمين البالغ عددهم 4.85 مليون، هناك 4.81 مليون مستخدم حالي بنسبة 99%، و46.1 ألف مستخدم جديد بنسبة 1%.



وبلغ عدد المفوترين عبر النظام 643 مفوترًا، في حين بلغ عدد الخدمات المتاحة 2212 خدمة.



وسجل النظام خلال آب 6.64 مليون حركة، بارتفاع نسبته 0.9% مقارنة بالشهر السابق، الذي شهد 6.58 مليون حركة، مقابل 6.13 مليون حركة في أيار.



وتصدرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بعدد 2.1 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.83 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.36 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ581 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ305 آلاف حركة، ثم التعليم بـ188 ألف حركة، والنقل والسفر بـ67 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ45 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ34 ألف حركة، وأخيرًا الغاز والطاقة بـ33 ألف حركة.



وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال آب، إذ بلغت 5.42 مليون حركة بنسبة 81.7%، مقابل 1.22 مليون حركة نقدية بنسبة 18.3%.



وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحركات، سجل إجمالي قيمة الحركات خلال آب تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.28 مليار دينار، بنسبة انخفاض بلغت 8.5% مقارنة بتموز، الذي سجل 1.4 مليار دينار، في حين بلغت في حزيران 1.13 مليار دينار.



وجاءت الخدمات الحكومية في صدارة المدفوعات من حيث القيمة خلال آب، إذ بلغت 723 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ276 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ90 مليون دينار، فالتعليم بـ51 مليون دينار، ثم التمويل والخدمات المالية بـ47 مليون دينار، تليها الاتصالات بـ34 مليون دينار، ثم البنوك بـ14 مليون دينار، فالتجارة والخدمات بـ14 مليون دينار، ثم الغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، وأخيرًا النقل والسفر بـ7 ملايين دينار.



أما من حيث طريقة الدفع، فقد بلغت قيمة المدفوعات الرقمية خلال آب 1.01 مليار دينار بنسبة 79%، مقابل 268.6 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 21%.



وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر "إي فواتيركم" في آب إلى 192 دينارًا، مقارنة بـ212 دينارًا في تموز، و184 دينارًا في حزيران.