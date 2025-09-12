الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الجمعة، أن الإمارات استدعت اليوم السفير الإسرائيلي لديها على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة حماس في الدوحة الثلاثاء الماضي.

رويترز: الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي

ولم يصدر تعليق بعد من وزارتي الخارجية الإماراتية والإسرائيلية.

وأدانت دولة قطر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

ووصفت قطر، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة "بالجبان".