الرياض - كتبت رنا صلاح - باعتباره صديق اليهود، وأفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، وضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس للممشى الجديد الذي سيحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بات يام.

نتنياهو يضع حجر الأساس لممشى يحمل اسم ترامب

وقال نتنياهو في منشور له عبر منصة "إكس"، " ترامب صديق حقيقي للشعب اليهودي، ويشرفني الوقوف هنا مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي ورئيس البلدية زفيكا بروت للتعبير عن امتنانه نيابةً عن جميع مواطني إسرائيل".



وتابع نتنياهو، "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واعترف بسيادتنا على مرتفعات الجولان، وانسحب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، وعززنا في مواجهة التهديد الإيراني، واتخذ سلسلة من الخطوات التاريخية الأخرى من أجل أمن وازدهار دولة إسرائيل".