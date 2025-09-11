الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغت قيمة شهادات المنشأ، الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال آب الماضي 113.08 مليون دولار، مقارنة بـ119.4مليون للشهر ذاته من عام 2024، بانخفاض 5.3 بالمئة.

113.08 مليون دولار صادرات صناعة إربد

وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1447، مقارنة بـ1454 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 101.436 مليون دولار، تلاه المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.483 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.206 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ثم والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، ثم الهندسية والكهربائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات، إذ تجاوزت نسبتها نحو 56 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الصادرات، والمكتب الرئيسي 1بالمئة.

وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن التراجع الذي شهده إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر آب جاء مدفوعاً بالتراجع في صادرات أبرز قطاعين رئيسين، قادها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بتراجع نسبته 0.6 بالمئة، وقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الذي تراجع بما نسبته 25.2 بالمئة.

وبين أبو حسان، أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقية العربية، تراجعت بما نسبته 6.8 بالمئة، أساس شهري لشهر آب لتصل إلى ما يقارب 7.7 مليون دولار مقارنة مع 8.3 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع للصادرات وفقاً للاتفاقية الأميركية بنسبة وصلت إلى 5.4 بالمئة الشهر الماضي.

وأشار أبو حسان، إلى أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 83.2 بالمئة من إجمالي الصادرات.