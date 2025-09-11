أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، الجولة "الاستفزازية" التي قام بها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام.

سلام يدين استفزاز إسرائيل في جنوب لبنان

وقال سلام، عبر منصة "إكس"، إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في جنوب لبنان، في وقت التزم فيه لبنان بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي ما تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي.

وفي شهر تشرين الثاني 2024 وافق كل من لبنان وإسرائيل على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف لإطلاق النار بعد 14 شهرا من المواجهات.

وأنهى الاتفاق، المواجهة الأعنف منذ سنوات بين إسرائيل ولبنان، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من كل القرى الحدودية في جنوب لبنان باستثناء نقاط 5 أعلن أنه سيبقى فيها، فيما بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها، مع انتهاء مهلة تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان.