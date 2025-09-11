رفع مسؤولون رسميون في قطاع النقل من الأردن وسوريا وتركيا، محضرا مشتركا سيرفع إلى وزراء النقل في الدول الثلاث، يشمل مقترحات لتفعيل مشاريع نقل حيوية، عقب اجتماع عقد في عمان.

الأردن وسوريا وتركيا تتفق على مشاريع نقل مشتركة

ومن بين المقترحات، وفتح معبر باب الهوى – جيلواغوز أمام الشاحنات الأردنية عبر سوريا بعد استكمال الشروط الفنية، وتفعيل الخط الحديدي الحجازي من خلال تقديم تركيا دعما لسوريا لإعادة ترميمه، إضافة إلى تقديم الأردن دعما فنيا يتمثل بصيانة القاطرات السورية.

وشملت المقترحات، تعاونا ثلاثيا لإعداد دراسات فنية لإنشاء خط سككي بمواصفات عالمية يربط الدول الثلاث بشبكات التجارة العالمية، إلى جانب بحث إمكانية تعزيز خط الشاحنات من ميناء العقبة باتجاه تركيا وأوروبا الشرقية عبر اتفاقيات تعاون مشترك.

وترأس أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، الاجتماع الفني الثلاثي الأردني السوري التركي للنقل البري والسككي، الذي عقد في عمان الخميس، بمشاركة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري في الجمهورية العربية السورية محمد رحال، والمدير العام للشؤون الخارجية في وزارة النقل والبنية التحتية التركية بوراك ايكان، إلى جانب وفود رسمية وفنية من الدول الثلاث.

وفي مستهل الاجتماع، رحب أبو دية بالوفدين السوري والتركي، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل محطة مهمة لتعزيز أواصر التعاون المشترك في قطاع النقل واللوجستيات.

وبين أن الأردن ينظر إلى هذا النوع من الاجتماعات باعتباره خطوة عملية لترجمة العلاقات الطيبة إلى مشاريع اقتصادية واستراتيجية ملموسة.

وأضاف أبو دية أن الاجتماع يشكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الفنية ذات الاهتمام المشترك، ويسهم في وضع أسس راسخة لمشاريع مستقبلية تخدم المصالح الثلاثية، مؤكدا أن روح التوافق التي سادت النقاشات تعكس الرغبة الجادة لدى جميع الأطراف في دفع عجلة التعاون إلى الأمام.

وأوضح رحال أن سوريا تولي أهمية خاصة لتفعيل مشاريع السكك الحديدية لما لها من دور في دعم حركة التجارة وتسهيل نقل البضائع والركاب، مؤكدا أن إعادة إحياء الخط الحديدي الحجازي سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد والتنمية.

وأضاف أن الاجتماع شكل منصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي سادت أعماله وأسهمت في الخروج بنتائج عملية.

كما أكد ايكان على متانة العلاقات التي تجمع تركيا مع الأردن وسوريا، مشددا على أن هذا الاجتماع الفني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير شراكة عملية في قطاع النقل البري والسككي.

وأوضح أن النقاشات فتحت آفاقا جديدة لتوسيع التعاون في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى أن فكرة تعزيز الربط السككي الثلاثي ستسهم في رفع كفاءة حركة التجارة وتعزيز الربط الإقليمي والعالمي.

وشارك في الاجتماع من الجانب الأردني مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل، ومسؤولين من الجمارك الأردنية وعدد من المختصين والخبراء من وزارة النقل.