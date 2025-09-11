الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أماني العزام، على أهمية تطوير وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن ودول الجوار، مشيرة إلى أن توسعة الشبكات وإنشاء خطوط جديدة سيمكن من نقل الكهرباء الخضراء من جنوب المتوسط إلى شماله، بما يواكب التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وأماناً.

الأردن يعزز الربط الكهربائي والإقليمي للطاقة النظيفة بالرباط

جاء ذلك خلال مشاركة العزام في الاجتماع الرفيع المستوى المنعقد،الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان: “مستقبل العلاقات الأورومتوسطية: نحو متوسط مترابط في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة”، حيث مثلت الأردن في الجلسات النقاشية.

وخلال جلسة عمل حول الترابط الإقليمي، لفتت العزام إلى أن الأردن أطلق تشريعات تسمح بإنتاج وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، في مسعى لتعزيز موقعه كمحور إقليمي للطاقة النظيفة.

وأشارت إلى الفرص الواعدة في استثمار موارد الفوسفات والبوتاس لإنتاج أسمدة خضراء، دعماً للأمن الغذائي العالمي.

وأضافت أن مشاريع الربط لا تقتصر على الكهرباء فقط، بل تشمل أيضاً دمج شبكات الألياف الضوئية مع خطوط الكهرباء، ما يحولها إلى ممرات مزدوجة لنقل الطاقة والبيانات، ويعزز الترابط الرقمي في المنطقة.

وأشارت العزام إلى أن نجاح هذه المشاريع يتطلب شراكات فعّالة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن الأردن يعمل على توفير إطار تشريعي واستثماري محفّز لتسريع التنفيذ وتحقيق الفوائد المشتركة.

واختتمت الأمين العام كلمتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وضع الرؤى والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشددة على التزام الأردن بدوره المحوري في تعزيز الترابط الإقليمي في مجالات الطاقة والاتصال.

ويكتسب الاجتماع رفيع المستوى أهميته كالتزام تاريخي للمملكة المغربية باعتباره فاعلا في منطقة البحر المتوسط، وافتتح الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطه، و مفوضة الاتحاد الأوروبي والمتوسط دوبرافكا سويكا Dubravka Suica، كما جمع اللقاء مسؤولي مؤسسات، وممثلي القطاع الخاص، وخبراء المؤسسات المالية الدولية من الإتحاد الأوروبي ومن جنوب حوض المتوسط.