الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الضربات الإسرائيلية على قطر تم تأجيله من الأربعاء إلى الخميس.

تأجيل اجتماع أممي لبحث ضربات إسرائيل على قطر

وقالت الرئاسة في بيان "أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة".



ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيحضر شخصيا.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الثلاثاء في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارا في حماس التي أكدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة اغتيال ستة أشخاص في هذا الهجوم غير المسبوق في قطر التي شدّدت من ناحيتها على أنّها "تحتفظ بحقّ الرد".