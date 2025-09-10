الرياض - كتبت رنا صلاح - نعت فصائل المقاومة الفلسطينية جهاد لبد، وبدر الدوسري، وهمام الحية، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك، الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي بالعاصمة القطرية الدوحة.

فصائل المقاومة تنعي شهداء هجوم الدوحة الإسرائيلي

وقالت الفصائل في بيان، إن "عملية الاستهداف تكشف الوجه الخبيث والإجرامي للكيان الصهيوني المدعوم بشكل مباشر من المجرم ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) وإدارته الفاشية".

ولفتت إلى أن "سياسة الاغتيالات الصهيونية الجبانة هي تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا العدو الفاشي المجرم، معتبرة أنها تعكس حجم الإخفاق المتواصل للعدو أمام العزيمة والإرادة الصلبة لأبطال شعبنا".

وقالت الفصائل في بيانها إن "استهداف الكيان لقيادة حماس وللوفد المفاوض يؤكد أن الكيان المجرم يسعى لإطالة أمد الحرب ولا يريد أي حلول"، داعية "الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى اليقظة والانتفاض في وجه الكيان الذي أصبح خطراً على البشرية".

هذا ونشرت حركة حماس صور قتلى الهجوم الإسرائيلي في الدوحة.