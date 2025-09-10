الرياض - كتبت رنا صلاح -شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، تمثل في تسريع وتيرة هدم وتفجير المنازل وتجريف الأراضي، ضمن سياسة توصف بأنها "عقاب جماعي" تستهدف عائلات الأسرى والشهداء، إلى جانب ذرائع أخرى مثل البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة "ج".

الاحتلال يصعّد هدم المنازل وتجريف الأراضي

ففي بلدة بيت عوا جنوب الخليل، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال محيط منزل عائلة الأسير ثابت مسالمة فجر الأربعاء، وأجبرت سكانه على إخلائه قبل أن تقوم بتفجيره بالكامل، مما أدى إلى تشريد العائلة. وفي محافظة جنين، أخطرت قوات الاحتلال عائلة أسير آخر في بلدة قباطية بنيتها هدم منزلهم، وهي إجراءات وصفتها المؤسسات الحقوقية بأنها تمثل "عقابًا جماعيًا" محرمًا بموجب القانون الدولي الإنساني.

الانتهاكات لم تقتصر على تفجير المنازل، إذ قامت جرافات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، كما هدمت منشأة زراعية بحجة عدم الترخيص. ووزعت طواقم ما يسمى "الإدارة المدنية" إخطارات جديدة بالهدم ووقف البناء طالت عددًا من المنازل والمنشآت في تجمع "مسافر يطا" جنوب الخليل، مما يهدد المزيد من العائلات بفقدان مأواها.

واعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات وتكريس الأمر الواقع. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات، التي تشمل تفجير المنازل وتجريف الأراضي، ترقى إلى مستوى "جرائم الحرب"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.