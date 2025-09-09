الرياض - كتبت رنا صلاح -أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، أن دوي الانفجارات الذي سمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر الثلاثاء كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية.

قطر تعلن مقتل رجل أمن بالعدوان الإسرائيلي على الدوحة

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد أسفر الاعتداء عن مقتل الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطري "لخويا" أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية.