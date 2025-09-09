الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا حصانة لقادة حركة حماس في أي مكان، عقب هجمات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مقر كان يجتمع فيه القادة المفاوضين في الدوحة.

نتنياهو: لا حصانة لقادة حماس في أي مكان

ووصف نتنياهو العملية بأنها فرصة عملياتية للقضاء على قيادة حماس، مشيرا إلى أنه وجه تعليمات مع وزير الدفاع لتنفيذها.

وقال "طيارونا نفذوا مهمة استهداف قادة حماس بشكل دقيق".

وتابع يقول إن إسرائيل في حرب مع حماس لتحرير المخطوفين.

وأشار إلى أن إسرائيل أزالت تهديد إيران الوجودي من فوقها.

وتذرع رئيس الوزراء بهجوم القدس الذي تبنته حركة حماس، ليرد عليه باستهداف قادتها في الدوحة.

وختم "وافقنا على الأسس التي وضعها الرئيس ترامب لوقف الحرب"، مضيفا "الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا بشروط إسرائيل".