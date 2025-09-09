الرياض - كتبت رنا صلاح - قال قيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان الكيان الصهيوني استهدف عصر اليوم الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة

اسرائيل تقصف مبنى يجتمع فيه قيادات حماس بالدوحة .. تفاصيل

وقال القيادي في تصريحات لقناة الجزيرة ان الاجتماع استهدف بينما كان يناقش مقترح الرئيس ترمب لوقف إطلاق النار

وصدر بيان مشترك للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق باسم الشاباك جاء فيه "قام جيش الاحتلال والشاباك، عبر سلاح الجو، بشن هجوم مركز قبل وقت قصير استهدف قادة الصف الأول في قيادة تنظيم حماس.

القادة الذين استُهدفوا قادوا نشاط التنظيم على مدى سنوات، وهم المسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ مجزرة 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد دولة إسرائيل.

قبل تنفيذ الهجوم، اتُخذت إجراءات لتقليل المساس بغير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخيرة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية.

سيواصل جيش الاحتلال والشاباك العمل بحزم من أجل حسم تنظيم حماس المسؤول عن مجزرة 7 أكتوبر.