الرياض - كتبت رنا صلاح - ضربت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، مطار "ريمون" جنوب إسرائيل، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة مؤقتًا، في هجوم نفذ عبر طائرات مسيرة أطلقت من اليمن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وجاء الهجوم في سياق الرد الحوثي على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

جماعة الحوثي تستهدف مطار ريمون الإسرائيلي

وأفاد الجيش الإسرائيلي، عبر بيان نشر على منصة "إكس"، بأن "سلاح الجو اعترض ثلاث طائرات مسيرة كانت في طريقها من اليمن، واعترض مسيرتين قبل دخولهما إسرائيل".

من جانبها، ذكرت هيئة البث العبرية أن "مسيرة سقطت في قاعة المسافرين بمطار ريمون، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران". وأكدت القناة 12 العبرية أن طائرة مقاتلة أسقطت مسيرتين في سماء شبه جزيرة سيناء، فيما تم اعتراض الثالثة بعد دخولها إسرائيل.

وشهدت مستوطنات "بئير ميلكا" و"كميهين" و"قاديش برنيع" و"نيتسانا" دوي صفارات الإنذار، فيما أعلن الجيش تفعيل الصفارات في منطقة نيتسانا عقب تسلل طائرة مسيرة.

حتى الساعة 14:38 "ت.غ"، لم يصدر أي بيان رسمي من جماعة الحوثي حول الهجوم الأخير.

ويشن الحوثيون هجمات متكررة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف السفن المرتبطة بها، مؤكدين أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما يصفونه بالإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، والتي بدأت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.

ويشهد قطاع غزة منذ ذلك الحين قتل نحو 64,368 فلسطينياً وإصابة 162,367 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 شخصاً بينهم 138 طفلاً، وفق إحصاءات رسمية فلسطينية.