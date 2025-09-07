الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد بان تسارع المسار التفاوضي تعطي مؤشر على ادراك واشنطن ضعف قدرة جيش الاحتلال على الحسم العسكري في غزة بعد كل الفرص التي منحها ترامب لنتنياهو من اجل تسريع الحسم العسكري الامر الذي يفسر الى ان تسارع الحديث عن مسار تفاوضي برعاية امريكية محاولة من ترامب انقاذ الاحتلال من التورط في عملية عسكرية تدل المؤشرات الا انها ستكون باهضة التكاليف نتيجة عدم جهوزية جيش الاحتلال لها .

ابوزيد : تسارع المسار الدبلوماسي له دلالات زمانية

واضاف ابوزيد الى ان ارتفاع مستوى الخطاب الاعلامي من قبل الجانب الامريكي جاء في اعقاب زيارة قائد القيادة الوسطى الامريكية الجديد براد كوبر الى تل ابيب ويبدو انه اطلع على تفاصيل العملية العسكرية وجهوزية الجيش لها وادرك ان الحسم العسكري بمقاسات اسرائيلية اصبح غير ممكن ما دفع الى تسريع الحديث عن المسار الدبلوماسي.

واشار ابوزيد الى ان تقدير موقف الاستخبارت للاحتلال غير دقيقة في تحديد قدرات المقاومة ما يعزز ذلك ان الاحتلال يتحدث عن السيطرة على 75% من قطاع غزة و 40% من مدينة غزة والمقاومة بثت مقطع لاحد الاسرى تجول في سيارة في غزة المدينة ما يكشف زيف الرواية الاسرائيلية حول السيطرة والعملياتية والاستخبارية على غزة.