 زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب منطقة مرمرة في تركيا

الرياض - كتبت رنا صلاح - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة مرمرة شمال غربي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الزلزال هو منطقة "سينديرغي" بولاية باليكيسير، مؤكدةً في بيانها الأولي عدم ورود أي أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار مادية جراء الهزة.

بحسب البيانات الصادرة عن "آفاد"، وقع الزلزال على عمق ضحل نسبياً، وهو ما يفسر الشعور الواسع به في مناطق مكتظة بالسكان.

وتحركت فرق الطوارئ والجهات المعنية على الفور لمسح المناطق القريبة من مركز الزلزال كإجراء احترازي للتأكد من سلامة المواطنين والمباني.

تعد منطقة مرمرة، التي تضم مدينة إسطنبول التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة، من أكثر المناطق التركية نشاطاً من الناحية الزلزالية لوقوعها على خط صدع شمال الأناضول الخطير.