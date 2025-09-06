الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن النائب التونسي محمد علي، عن حركة الشعب القومية الناصرية، السبت، مشاركته في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة الصحفيين التونسيين في العاصمة تونس، وفق مراسلة وكالة الأناضول.

وأكد علي أن مشاركته تمثل النواب التونسيين "من أجل نصرة فلسطين"، مشيراً إلى أن البرلمان التونسي شكل لجنة متابعة للأسطول للتحرك عند أي ظرف طارئ. وأضاف: "يسعدني أن تكون تونس الحاضنة الأولى لانطلاق رموز العالم المؤمنة بالحرية إلى غزة"، مؤكداً أن سلاحهم الوحيد هو الحق والعدل وحرية الفلسطينيين.

برلماني تونسي ينضم لأسطول الصمود إلى غزة

ودعا علي النواب في مختلف أنحاء العالم إلى تشكيل "جبهة برلمانية دولية للتصدي لآلة القتل في غزة والانتصار على الصهيونية". وأضاف أن الرحلة ستكون محفوفة بالمخاطر في مواجهة إسرائيل، لكنه شدد على الالتزام بنصرة فلسطين.

وكانت نحو 20 سفينة قد انطلقت نهاية أغسطس/آب الماضي من ميناء برشلونة الإسباني ضمن أسطول الصمود العالمي، تلتها قافلة من ميناء جنوة بإيطاليا، فيما من المقرر أن تنطلق القافلة الثالثة من تونس الأحد، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتألف الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية. يأتي ذلك في ظل تفشي المجاعة في قطاع غزة، وفق تقرير مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "IPC"، وتصاعد الأزمة الإنسانية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار 2023، والعمليات العسكرية التي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتشريد مئات آلاف الفلسطينيين.