الصحة العالمية تحذر: غزة تواجه كارثة إنسانية

الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتجه نحو كارثة غير مسبوقة، إذا استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي شهدتها أجزاء من القطاع خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح غيبريسوس، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، أن أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة إلى رعاية صحية متخصصة وعاجلة، بينهم نحو 3800 طفل.

وأضاف أن الشهر الماضي شهد تسجيل أكثر من 100 إصابة بمتلازمة "غيلان باريه"، التي قد تؤدي إلى الشلل، وأسفرت عن وفاة 11 شخصا، مشيرا إلى أن المنظمة تبذل جهودا مكثفة لإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طارئ خارج غزة.

وأشار إلى أن المساعدات الغذائية موجودة بالفعل على مقربة من المحتاجين، ولكن عدم السماح بإدخالها يتسبب في وفيات مأساوية.

وقال: "الناس يموتون جوعا، بينما الطعام الذي يمكن أن ينقذهم موجود في شاحنات لا تبعد سوى مسافة قصيرة"، مبينا أن ما لا يقل عن 370 شخصا توفوا بسبب سوء التغذية في غزة، بينهم أكثر من 300 حالة خلال الشهرين الماضيين فقط.