الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 69 شهيدًا، و 422 إصابة خلال الساعات الماضية.

غزة: 69 شهيدًا و422 إصابة خلال الساعات الماضية

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 64,300 شهيدًا و 162,005 إصابات منذ "السابع من أكتوبر" لعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم 11,768 شهيدًا و 49,964 إصابة.

وقالت الوزارة إنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و190 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا للمستشفيات إلى 2,362 شهيدًا وأكثر من 17,434 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، 3 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 وفاة، من ضمنهم 134 طفلًا.