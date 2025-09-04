الرياض - كتبت رنا صلاح - أقرّ الجيش الإسرائيلي، الخميس، “خطة طوارئ” تسمح بنقل قوات من جبهات أخرى إلى الضفة الغربية المحتلة في حال اندلاع هجمات خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في سياق الرد على خطة “الضم” المثيرة للرفض الدولي.

إسرائيل تقر خطة طوارئ لضم الضفة الغربية

وذكرت قناة “14” العبرية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس هو من طلب إعداد الخطة، التي صادق عليها رئيس الأركان إيال زامير. وتنص على “تجميد العمليات في قطاع غزة وتحريك القوات نحو الضفة الغربية إذا شهدت الأخيرة هجمات، بهدف السيطرة على الموقف”.

وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية تعتبر سبتمبر “شهرا حساسا”، تزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما قد تحمله من تطورات مرتبطة بالاعتراف بدولة فلسطينية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الدفاع بشأن ما أوردته القناة.

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المضي في خطوات ضم الضفة الغربية، بزعم الرد على تحركات غربية – بينها من فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا – للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقررة في 9 سبتمبر الجاري.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد أعلن، الأربعاء، نية إسرائيل ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية إلى سيادتها، مؤكدا ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.