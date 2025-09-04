الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن الحزن البالغ إزاء الفيضانات الأخيرة في شمال باكستان والتي أدت وفق التقارير، إلى مصرع أكثر من 400 شخص.

تعاطف أممي مع باكستان نتيجة الفيضانات المميتة

وقال غوتيريش، في بيان صدر باسمه، إن الكارثة الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة وفاقمها تغير المناخ أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، وتركت مئات الآلاف بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى إلحاق أضرار بأكثر من 3000 منزل و400 مدرسة ونحو 40 منشأة صحية.



وأشاد بالسلطات الباكستانية لنقل أكثر من مليون شخص في البنجاب، معربا عن تضامنه مع حكومة وشعب باكستان.



وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون عن كثب مع السلطات الباكستانية للتقييم العاجل للآثار الإنسانية للفيضانات وتحديد الاحتياجات ومعالجة فجوات الاستجابة للكارثة.



وأعلن غوتيريش أن المنسق الأممي للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، خصص مبلغ 600 ألف دولار من صندوق التمويل الإنساني الإقليمي المشترك لدعم جهود الإغاثة والتعافي.



