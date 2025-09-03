الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي عن اعتقال خلية تابعة لحركة "حماس" في الخليل بالضفة الغربية وتدار من تركيا خطّطت لاغتيال الوزير ايتمار بن غفير عبر تفخيخ طائرات مسيّرة

الشاباك يحبط مخطط اغتيال بن غفير بطائرات مسيّرة

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الأربعاء أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال خلية من نشطاء "حماس" من منطقة الخليل، والتي يُشتبه بأنها عملت بتوجيه من قيادة "حماس" في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وكشفت تحقيقات "الشاباك" مع المشتبه فيهم أنهم اشتروا عدة طائرات مسيّرة، وكانوا ينوون تركيب عبوات ناسفة عليها واستخدامها لتنفيذ العملية. وقد تم ضبط الطائرات خلال اعتقالهم. حسب بيان الجهاز الإسرائيلي.

وأضاف بيان الشاباك: "جهاز الأمن العام سيواصل العمل لإحباط أي محاولة من قبل عناصر حماس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة إلى العدالة"