الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الشاب محمد جمال عمر مدني (25 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال الحي في يده، ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلن استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة قد تسللت إلى مخيم بلاطة بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وحاصرت أحد المنازل، وسط اقتحام المزيد من التعزيزات، وانتشار في أزقة المخيم، وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت الشاب مجاهد خديش عقب محاصرة منزله داخل المخيم.