الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المنظمون لأسطول مساعدات مؤلف من عشرات القوارب أبحر متجها إلى غزة أمس الأحد حاملا مساعدات ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين، بينهم الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبري، إن الأسطول عاد إلى ميناء في برشلونة بسبب الطقس العاصف.

أسطول مساعدات لغزة يعود بسبب الطقس العاصف

وذكر منظمو المهمة التابعة (لأسطول الصمود العالمي) في بيان اليوم الاثنين: “أجرينا تجربة إبحار ثم عدنا إلى الميناء حتى تنتهي العاصفة. هذا يعني تأخير مغادرتنا لتجنب احتمالات حدوث مشاكل للقوارب الأصغر”، مضيفين أن الرياح كانت تصل سرعتها إلى حوالي 56 كيلومترا في الساعة.

ولم يذكر المنظمون متى يعتزمون استئناف الرحلة.

ويضم الأسطول عشرات القوارب ويهدف لكسر الحصار البحري الإسرائيلي وتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.