الرياض - كتبت رنا صلاح - شيّع الحوثيون، الاثنين، في العاصمة صنعاء، رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعدداً من وزرائه ومسؤولين كبار قُتلوا في ضربة إسرائيلية الأسبوع الماضي، وسط حشود كبيرة ومراسم عسكرية.

وبدأت مراسم التشييع في جامع الشعب بميدان السبعين، حيث أُديت صلاة الجنازة على 12 جثماناً، قبل نقلها على الأكتاف ودفنها في "روضة الشهيد الصماد". وشارك في التشييع القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح، الذي أكد مقتل 9 وزراء ومسؤولين بارزين في الضربة، مشدداً على أن "دماء الشهداء تمنح الحكومة حافزاً وإصراراً".

الحوثيون يشيّعون رئيس حكومتهم ومسؤولين قُتلوا بضربة إسرائيلية

وتوعد الحوثيون، عقب مقتل الرهوي، بتصعيد هجماتهم ضد إسرائيل دعماً لقطاع غزة، فيما أعلنوا الاثنين استهداف ناقلة نفط قالوا إنها إسرائيلية في البحر الأحمر، بينما أفادت مصادر بحرية بوقوع صاروخ قرب الناقلة دون إصابتها.

وجاءت هذه التطورات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع وقيادات الحوثيين، وردّ الجماعة بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، إضافة إلى عمليات ضد سفن في البحر الأحمر.



في المقابل، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الحوثيين اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء في حملة وُصفت بـ"التعسفية"، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.